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Polícia

Mulher é assassinada a facadas pelo companheiro em hotel de Tucumã

Vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos na tarde deste domingo (29)

O Liberal
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Mulher foi assassinada com facadas pelo companheiro em Tucumã. (O Liberal / Arquivo)

Uma mulher morreu após ser esfaqueada dentro de um hotel na tarde deste domingo (29), em Tucumã, município localizado na região sudeste do Pará. O crime ocorreu por volta das 16h. A Polícia Militar informou que a vítima foi encontrada com múltiplas perfurações causadas por arma branca.

Ela ainda foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A vítima foi encaminhada em estado gravíssimo ao Hospital Municipal de Tucumã, onde recebeu atendimento de emergência, mas não resistiu aos ferimentos. A informação foi divulgada pelo site Fato Regional.

O suspeito pelo crime foi contido por testemunhas, que estavam no local, até a chegada da polícia. O assassino seria companheiro da vítima, e o crime teria ocorrido após uma discussão. No interior do quarto onde o casal estava hospedado, a polícia encontrou uma espingarda calibre 20, munição e uma faca de grande porte, possivelmente utilizada na agressão.

O homem preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Tucumã para os procedimentos cabíveis.

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