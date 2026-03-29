Mulher é assassinada a facadas pelo companheiro em hotel de Tucumã

Uma mulher morreu após ser esfaqueada dentro de um hotel na tarde deste domingo (29), em Tucumã, município localizado na região sudeste do Pará. O crime ocorreu por volta das 16h. A Polícia Militar informou que a vítima foi encontrada com múltiplas perfurações causadas por arma branca.

Ela ainda foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A vítima foi encaminhada em estado gravíssimo ao Hospital Municipal de Tucumã, onde recebeu atendimento de emergência, mas não resistiu aos ferimentos. A informação foi divulgada pelo site Fato Regional.

O suspeito pelo crime foi contido por testemunhas, que estavam no local, até a chegada da polícia. O assassino seria companheiro da vítima, e o crime teria ocorrido após uma discussão. No interior do quarto onde o casal estava hospedado, a polícia encontrou uma espingarda calibre 20, munição e uma faca de grande porte, possivelmente utilizada na agressão.

O homem preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Tucumã para os procedimentos cabíveis.