Mulher é acusada de matar homem em cidade do Pará

Policiais militares prenderam uma mulher acusada de matar um homem, na cidade de Almeirim, no Baixo Amazonas, no Pará. O crime ocorreu na tarde desta sexta-feira (8). Segundo informações do blog do Jeso Carneiro, militares da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar foram informados sobre uma briga.

No local, os policiais militares encontraram João Francisco da Silva no chão. Havia sangue na cabeça dele. Ele tinha sido ferido a golpes de pau. A autora das lesões foi apontada como sendo Jéssica Damasceno Dutra. A guarnição comandada pelo sargento da PM Klebeson a prendeu, conduzindo-a à Unidade Integrada Pro Paz (UIPP) de Almeirim, para os procedimentos cabíveis.

VEJA MAIS:

João Francisco foi socorrido e levado ao hospital, mas os médicos constataram que ele já estava morto. Ainda não se sabe o que motivou a briga entre João Francisco e Jéssica. Ela continuará presa, à disposição da Justiça.