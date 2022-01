Mulher denuncia o companheiro após flagrá-lo abusando da filha com deficiência

Uma guarnição da Polícia Militar que fazia rondas no bairro Santarenzinho foi acionada, na tarde do último domingo (16), por conta de uma denúncia de abuso sexual. Ele teria sido flagrado pela própria companheira, que havia deixado a filha de 18 anos, que é cega e tetraplégica, sob seus cuidados. O caso aconteceu na ocupação Bela Vista do Juá, em Santarém. As informações são do portal Parazão Tem de Tudo.

A mãe da vítima contou na delegacia que havia saído de casa por alguns minutos e, ao retornar, flagrou o companheiro ao lado da cama, passando as mãos nas partes íntimas da enteada. Diante da cena, ela ameaçou chamar a polícia. Foi quando o companheiro, em um ato de desespero, tentou se matar, enfiando uma faca no lado direito do peito.

Quando a viatura da PM chegou ao local, ele foi contido pelos policiais e conduzido ao Pronto Socorro Municipal. Porém, como o corte foi superficial, ele foi medicado e levado pela guarnição para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil onde negou as acusações e alegou estar apenas "arrumando a enteada na cama".

A mãe da vítima registrou Boletim de Ocorrência contra o companheiro, com quem estava vivendo há apenas 3 meses. A mulher, que veio de Manaus recentemente, tem outras duas filhas que também moram com ela na mesma casa juntamente com o suspeito.