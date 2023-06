Mulher condenada por tráfico de drogas é recapturada no Paar, em Ananindeua

​Manuela da Silva Reis foi presa nesta sexta-feira (16) pelo crime de tráfico de drogas, no bairro do Paar, em Ananindeua. As equipes policiais da Superintendência da Região Metropolitana de Belém receberam a informação de que a acusada estava escondida na área da invasão das Malvinas. A denúncia apontava também que a mulher era foragida da justiça.

De imediato, os policiais da Seccional do Paar se deslocaram para o local informado e, lá, encontraram Manuela. Foi verificado que contra ela havia um mandado de sentença condenatória expedido pela 12ª Vara Criminal de Belém.​​

A mulher foi conduzida à unidade policial para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, conduzida ao Sistema Penitenciário.