Hospital Federal de Bonsucesso confirmou 2ª morte após o incêndio

O Hospital Federal de Bonsucesso confirmou nesta terça-feira (27), a segunda morte após o incêndio ocorrido no local.

De acordo com o diretor assistencial do hospital, Carlos Cesar Assef, as duas vítimas estavam com covid-19, sendo uma mulher de 42 anos em estado gravíssimo e um homem que estava no CTI coronariano em estado grave.

A remoção da paciente era arriscada, mas com o incêndio se alastrando pelo prédio 1 do complexo, não foi possível mantê-la no local. Durante o procedimento de transferência, a mulher veio a óbito.

Anunciado como unidade de referência para tratar a covid-19 no Rio de Janeiro, o prédio já constava no relatório da Defensoria Pública da União (DPU), no ano passado, por problemas na estrutura de combate a incêndios na unidade.

Cerca de 200 pacientes estavam hospitalizados no momento do incêndio e precisaram ser retirados às pressas e removidos para o estacionamento e para uma oficina que fica ao lado.

Os funcionários tentaram salvar equipamentos e as medicações e com o que restou nos complexos, estão buscando tratar os pacientes, mas faltam monitores e outros aparelhos para cuidar dos pacientes mais graves.

O Corpo de Bombeiro segue no prédio e cogitam risco de desabamento. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e só uma revisão técnica poderá identificá-las.

Segundo os profissionais, as chamas começaram no subsolo e se espalharam rapidamente pelo depósito de fraldas e se espalhou pela enfermaria.