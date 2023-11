Mulher agride e corta cabelo de adolescente de 13 anos por ciúmes do marido em Monte Alegre

Uma adolescente de 13 anos foi agredida e teve o cabelo cortado por uma mulher de 25 anos, nesta terça-feira (14), no município de Monte Alegre, oeste do Pará. À Polícia Militar, a vítima alegou que estava passando pela Rua Celso Nunes quando a suspeita a chamou para conversar. O assunto, conforme a mulher disse à PM, seria para tratar de rumores da adolescente, supostamente, ter um caso amoroso com o marido dela.

A garota foi agredida com um cabo de carregador e teve os cabelos cortados com uma faca. A suspeita de cometer o crime confirmou a violência. Militares do 18º Batalhão de Polícia Militar (18º BPM), que faz o policiamento na cidade, foram acionados ao caso. Eles conduziram a adolescente e a suspeita à delegacia do município.

A vítima deve passar por exame de corpo de delito para analisar a materialidade das lesões. A redação integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil para falar do assunto e aguarda retorno.