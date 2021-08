Mulher aceita carona e acaba sendo estuprada pelo motorista

Um jovem de 22 anos foi estuprada por um homem de 40 anos quando aceitou uma carona na saída do trabalho. O crime ocorreu na última segunda-feira (2), em Manaus. Com informações do Portal do Holanda.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que ele ofereceu uma carona e ela aceitou. A mulher entrou veículo modelo Van e no meio do caminho o crime aconteceu.

A vítima conseguiu escapar e, imediatamente, acionou os policiais. Após buscas o carro foi localizado e o suspeito, reconhecido pela jovem, foi preso.

Segundo a PM, o homem já esteve envolvido em outro crime de estupro.