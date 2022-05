Mototaxistas têm curso de atualização em normas de trânsito em Mãe do Rio

Mototaxistas que atuam, profissionalmente, em Mãe do Rio, no nordeste do Pará, participam, até sexta-feira (6), de um treinamento do Departamento de Trânsito do Pará (Detran), para atualização das normas de trânsico, conforme as recentes mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Com informações da Agência Pará

De acordo com o Detran, o curso aborda regras do CTB, e é exigido da categoria no momento em que os trabalhadores buscam financiamentos públicos, com interesse de comprar uma motocicleta.

"Muitos de nós não têm como adquirir um veículo novo, portanto o curso e a possibilidade de obter o financiamento é uma ajuda bem-vinda", disse o mototaxista Pedro das Chagas, 48 anos, desses, 16 dedicados ao trabalho nas ruas de Mãe do Rio.

O Detran informou, ainda, que os mototaxistas terão que demonstrar os novos conhecimento em via pública. Um dos instrutores do curso e técnico do Detran, Heldecir Lima, explicou que o conteúdo é dividido em duas etapas: atualização e formação.

Além de capacitar os profissionais que atuam no trânsito, os cursos oferecidos pelo Detran também ressaltam a importância de exercer o trabalho de forma responsável e segura tanto para o condutor quanto para o passageiro. O órgão comunica que a intenção também é contribuir com a regularização dos profissionais junto aos órgãos trânsito para que exerçam a profissão legalmente.

Segundo o Detran, outros municípios devem receber as equipes de instrutores do órgão estadual de trânsito, ainda este mês de maio. Salinas, na microrregião do Salgado, terá a partir desta quinta-feira (5), uma série de cursos especializados de formação para o transporte escolar, taxista, motofretista, mototaxista e de atualização para mototaxistas. Ainda este mês, no período de 12 a 22, será a vez dos municípios de Anapu e Pacajá.