Mototaxista reage a assalto e população prende assaltante em Santarém

Um mototaxista reagiu a um assalto e conseguiu prender o assaltante com a ajuda dos moradores do bairro Diamantino, em Santarém, na madrugada desta terça-feira (02/07). O mototaxista, que não é credenciado, foi alvo da tentativa de assalto enquanto realizava uma corrida para um falso passageiro. Ao chegar no destino final, o criminoso anunciou o assalto ameaçando a vítima com uma faca e tentando levar a moto do profissional.

O crime ocorreu às 3h24. Pelas imagens de câmeras de segurança é possível ver o assaltante rendendo o motoqueiro pelas costas. O trabalhador então reagiu ao assalto e iniciou uma luta corporal. Os dois caem no chão. Após dois minutos, os moradores da localidade aparecem na filmagem em socorro da vítima. O primeiro é um morador que ouviu o barulho na rua e através das câmeras de segurança percebeu a situação. Os moradores ajudam a vítima a imobilizar o criminoso utilizando cordas para amarrar o suspeito.

A vítima revoltada ainda desfere alguns chutes no suspeito, que já havia se rendido. Em outra filmagem feita do celular, um homem não identificado imobiliza o suspeito com um mata-leão e diz para ele não se mexer. A vítima, um homem e mais uma mulher prenderam o suspeito.

A Polícia Militar (PM) foi acionada até o local e efetuou a prisão do suspeito apresentado na 16ª Seccional de Polícia Civil, em Santarém. Ele foi autuado por tentativa de assalto. A vítima sofreu apenas ferimentos leves. Apesar de ter sido bem sucedido, com a prisão do suspeito, a orientação de especialistas em segurança pública é nunca reagir a assaltos.

*Com informações da TV Patrulheiro