Mototaxista é preso em Santarém sob suspeita de estupro

Sob acusação de ter praticado estupro contra uma adolescente de 15 anos de idade, um mototaxista credenciado foi preso em Santarém, no Oeste do Pará, no começo da tarde desta quarta-feira (25). Policiais militares prenderam o suspeito no bairro Nova Vitória. As primeiras informações são de que o crime teria sido cometido em um motel na grande área do Santarenzinho. Nesta quarta-feira à noite, a Redação Integrada recebeu a informação de que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil sob sigilo.

O acusado vinha atuando com a moto de número 201 na avenida Fernando Guilhon e foi acionado por uma adolescente e a mãe dela. A demanda era para a casa das duas no bairro Santarenzinho. A mãe teria pedido ao mototaxista para que ele acionasse outro profissional para que ela e a filha pudessem seguir juntas até o destino. No entanto, o acusado prometeu fazer um preço mais em conta pelo serviço se elas topassem que ele as levasse em duas viagens.

Primeiro, a mãe da adolescente foi transportada para a casa delas. O acusado, então, voltou para buscar a jovem, e passou a conversar a menina sobre uma oportunidade de ela trabalhar no ramo de eventos. Em seguida, o suspeito acabou desviando o caminho e levou a jovem, não para casa, mas para um motel. No local, ele teria praticado o estupro. Quando conseguiu se desvencilhar do agressor, a jovem buscou ajuda de pessoas na rua. Foi quando funcionários de um estabelecimento provedor de internet acionaram a Polícia. O mototaxista, então, fugiu. No entanto, ele foi preso ao cair da moto após bater em um buraco. O mesmo mototaxista teria sido preso em 2017 também sob acusação de estupro.