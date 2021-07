Mototaxista é morto na localidade de Vila do Carmo, em Cametá

O mototaxista José Roberto Almeida dos Reis, de 51 anos, foi assassinado a tiros em Cametá, nordeste do Pará. O caso ocorreu na localidade Vila do Carmo, na manhã deste sábado (3). Essa área sempre foi considerada pacata, mas ainda se recupera de casos recentes que alteraram a rotina do distrito, como uma ossada de criança encontrada. E ainda, um duplo homicídio, que teve como uma das vítimas um policial militar e o genro dele, no último dia 27; caso que resultou na morte de outras duas pessoas.

José Roberto, que era mais conhecido pelo apelido de Zeca, estava no ponto de mototáxi no qual trabalhava, próximo da base da Polícia Militar de Vila do Carmo. Dois homens em uma moto — sem informações sobre cor ou placa do veículo — se aproximaram dele sem falar nada. Um dos homens, ambos ainda não identificados, sacou a arma e atirou contra o mototaxista. O carona pegou a moto da vítima e fugiu. Rapidamente, uma equipe da PM saiu em diligências.

Por conta do roubo da moto, há uma hipótese de se tratar de um latrocínio (quando uma pessoa é roubada e também assassinada). Porém, esta é apenas uma das possibilidades diante de uma investigação que está apenas no início. Testemunhas do fato, familiares, amigos, imagens de câmeras de segurança e perícia criminal ainda fazem parte do rol de elementos para o inquérito instaurado pela Polícia Civil até a conclusão do caso. Antecedentes criminais e relações recentes serão analisados na busca por rixas ou dívidas.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.