Mototaxista é executado com tiro nas costas no bairro Águas Negras, em Icoaraci

O mototaxista Paulo Afonso Aviz, de 53 anos, foi assassinado com um tiro pelas costas no final da tarde desta quarta-feira (19), no bairro Águas Negras, distrito de Icoaraci, em Belém. A Polícia Civil investiga a motivação do crime, que tem características de execução. Ninguém foi preso.

Testemunhas informaram à polícia que o homem foi morto por volta das 17h, enquanto passava andando pela travessa Gomes de Farias. Dois homens encapuzados chegaram no local em uma motocicleta e um deles sacou uma arma e fez um único disparo, nas costas da vítima.

Paulo Afonso ainda saiu correndo após ser atingido, mas tombou na passagem Bom Jesus. Ele não resistiu ao ferimento e morreu no local. "Foi um único disparo, por trás, nas costas, sem que a vítima tivesse qualquer chance de defesa", explicou o perito criminal Ivanildo Rodrigues, do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC).

A família do mototaxista disse aos policiais que não tinha conhecimento de qualquer ameaça que ele possa ter sofrido. Segundo a esposa, ele nunca teve nenhum tipo de envolvimento com o mundo do crime. O corpo da vítima passou por perícia e, em seguida, foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), por volta das 19h.

Depois de cometer o crime, a dupla tomou rumo desconhecido. A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos suspeitos seja repassada às autoridades pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.