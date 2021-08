Mototaxista é executado a tiros por dois homens em Santa Izabel

O mototaxista Everson Souza, conhecido como “Evinho”, de idade desconhecida, foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (10), na rua Quinta Nova, no Conjunto Jardim das Garças, em Santa Izabel, no nordeste paraense.

O crime ocorreu por volta das 10h, bem em frente ao ponto onde a vítima trabalhava. Segundo testemunhas, dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos, dos quais pelo menos seis tiraram a vida do mototaxista, que morreu na hora sem chances de defesa. Logo após o crime, os suspeitos fugiram para rumo desconhecido.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) esteve no local por volta do meio-dia, para realizar a perícia de local de crime e remover o corpo à sede do Instituto Médico Legal (IML).

Vários curiosos se aproximaram da cena do crime, assim como familiares da vítima, que ficaram desesperados. “Quem foi que fez isso contigo? O que eu vou fazer agora?”, perguntava a companheira de Evinho, debruçada sobre o corpo dele.

Nas redes sociais, a mulher continuou a lamentar a morte do mototaxista. “Meu amor, por que você me deixou? Hoje é aniversário do nosso filho. Você estava tão feliz. Ontem, me ajudou a fazer os brindes. Creio que Deus te tem em um bom lugar. Vou cuidar do nosso filho. Parte de mim se foi com você. Outra parte fica aqui com nosso filho”, disse.

A possível motivação para o crime não foi divulgada. Em nota, a Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Santa Izabel, informou que investiga o homicídio e que realiza diligências, na tentativa de identificar e localizar os autores do crime. “Qualquer informação que auxilie na elucidação dos fatos, pode ser repassada via disque-denúncia 181”, pediu a PC.