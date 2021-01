Mototaxista é executado a tiros no bairro do Bengui

O mototaxista Rafael Costa, de 38 anos, foi executado a tiros na noite deste domingo, 17, no bairro do Bengui, em Belém.



De acordo com informações de testemunhas, a vítima estava conversando com um amigo, por volta de 21h30. Os dois estavam na rua do Japonês, esquina com a passagem Nossa Senhora de Nazaré, quando dois homens que estavam em uma motocicleta se aproximaram sorrateiramente. Os atiradores pararam no local e dispararam várias vezes contra Rafael. Ao ver que o mototaxista havia tombado no asfalto, os criminosos fugiram sem levar nada da vítima. O mototaxista morreu na hora, sem tempo de ser socorrido, e seu corpo ficou estendido no chão, de bruços. O amigo dele, no entanto, não foi ferido nem ameaçado na ação criminosa.



Moradores do entorno não conseguiram reconhecer os atiradores, mas disseram ter escutado pelo menos quatro disparos de arma de fogo e em seguida viram diversas pessoas correndo para o local do crime para tentar socorrer Rafael.



De acordo com a vizinhança, Rafael era uma pessoa tranquila e querida na localidade, prestativa, por isso as motivações do assassinato dele são um mistério para os moradores do local. A vizinhança também disse não ter conhecimento sobre atividades ilícitas praticadas pelo mototaxista.



Já os policiais militares que atenderam a ocorrência disseram, no entanto, que a vítima era usuária de drogas e tinha envolvimento com o tráfico de entorpecentes, inclusive com passagem pela polícia.



Segundo amigos, o mototaxista estava pintando o quarto da filha recém nascida horas antes do crime e em seguida foi conversar com um amigo na rua. Eles inicialmente estavam em um bar, mas assim que o estabelecimento comercial fechou atravessaram a rua e foram conversar na esquina onde Rafael foi morto.



A vítima, conforme informações de vizinhos, havia se casado recentemente e deixou duas filhas, sendo uma delas ainda bebê.



O corpo de Rafael foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) no final da noite e a morte dele será investigada pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.