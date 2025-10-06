Mototaxista é atacado a golpes de facão no meio da rua em Portel, no Marajó

Um homem foi atacado a golpes de facão na manhã do último sábado (4), em Portel, na região da ilha do Marajó. A ação foi registrada por uma câmera de monitoramento. Nas imagens, por volta das 6h40 da manhã, o mototaxista aparece sentado em sua moto, na rua Hugo Carlos Sabóia, em frente a um bar, no momento em que é agredido.

O agressor chega em outra motocicleta, acompanhado de um homem, quando desce da moto, retira o facão da cintura e começa a agredir a vítima. O suspeito desfere vários golpes contra o mototaxista, que reage e consegue derrubar o agressor com um chute, mesmo enquanto ele ainda segurava a arma. Outro mototaxista que estava nas proximidades se aproxima, tenta parar a briga e desarmar o suspeito.

O comparsa, que permaneceu na moto, seguiu em direção ao grupo, momento em que o agressor conseguiu fugir. A vítima, mesmo ferida na cabeça, ainda tenta ir atrás do homem, mas acaba caindo logo em seguida. O outro homem que também estava na moto fugiu.

Informações preliminares apontam que depois da confusão, o mototaxista seguiu até o Hospital Geral de Portel, onde recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida. Até o momento, não há informações sobre a motivação do ataque.