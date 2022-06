Mototaxista é assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (8), em Igarapé-Miri

​Um homicídio foi registrado no início da manhã desta quarta-feira (8), próximo ao estádio municipal de Igarapé-Miri, na região nordeste do Estado. A vítima foi identificada apenas pelo apelido “Eré”, que trabalhava como mototaxista. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na região da cabeça, o que pode caracterizar um crime de execução.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais informações sobre o ocorrido. Acompanhe!