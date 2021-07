Mototaxista aceita corrida e tem moto roubada por falso passageiro, em Abaetetuba

Um mototaxista foi assaltado e teve sua motocicleta roubada por um falso passageiro, na manhã da última sexta-feira (2), no município de Abaetetuba, nordeste paraense. O crime foi registrado por câmeras de segurança, na esquina da travessa Paraíso com a avenida Dom Pedro I, no bairro da Aviação. Tudo ocorreu por volta das 10h.

Nas imagens, é possível ver que o mototaxista encerra a corrida, quando o assalto é anunciado por um homem moreno que estava de máscara, trajando camisa social escura, calça clara, com uma mochila nas costas. Ele tira uma arma, aparentemente uma pistola, da cintura e exige os pertences do mototaxista.

Ainda conforme mostram as imagens, a vítima é obrigada a entregar objetos pessoais como uma pochete, boné e celular. Após extrair os pertences do mototaxista, o criminoso sobe na motocicleta e foge, tomando rumo desconhecido. A identidade do suspeito, até o momento, ainda é desconhecida.

Desde o ocorrido, uma campanha ganhou as redes sociais, na tentativa de identificar o homem que aparece nas imagens e recuperar a motocicleta roubada. A equipe da Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil do Pará e Polícia Militar, das quais aguarda um retorno sobre o caso.