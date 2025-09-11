Motorista trocam socos durante briga de trânsito na avenida Júlio César, em Belém

Um vídeo de uma briga de trânsito entre dois motoristas circulou nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (11/9). A partir da gravação, é possível identificar que o episódio ocorreu na avenida Júlio César, em Belém. Porém, as autoridades não informaram quando o caso ocorreu.

A filmagem mostra dois homens se desferindo socos na via. Um deles está deitado no chão, enquanto o outro está por cima. Uma mulher tenta apartar a confusão, puxando um dos envolvidos pela camisa.

Depois disso, um homem surge e separa a briga. “Olha o que fez com o meu carro”, diz um dos homens participantes da pancadaria. “Olha o que fez com o meu”, responde o outro, apontando para o automóvel. Após xingamentos, a filmagem termina.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil para comentar o caso e aguarda retorno.