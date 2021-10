Motorista sai com ferimentos leves após colisão violenta com carreta no Nordeste Paraense

Um acidente de trânsito deixou moradores do nordeste paraense impressionados com o estado dos veículos, após uma colisão frontal entre um carro de passeio e uma carreta, na rodovia BR-010, na tarde da última terça-feira, 19. A batida foi na altura do km-253, dentro dos limites do município de Aurora do Pará, por volta das 15h30. Apesar da violência do choque, ninguém ficou gravemente ferido.

Quem passou pela rodovia após o acidente, se chocou com o estado do carro, que ficou completamente retorcido e e destruído. Segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo de pequeno porte, um carro de cor vermelha e placa de Paragominas, ficou preso nas ferragens, mas foi resgatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) apenas com ferimentos leves. Já o condutor do caminhão ficou ileso.

Ainda segundo a PRF, que enviou policiais da unidade operacional (UOP) de Ipixuna do Pará para o local do acidente, as possíveis causas da colisão só serão determinadas somente após a confecção do boletim de acidente de trânsito.