Motorista que perdeu filha e esposa em acidente na avenida Nazaré poderá não ser indiciado

O motorista do Honda Civic preto, Leandro Nascimento Torres, envolvido no acidente que matou mãe e filha na avenida Nazaré, na madrugada da última quinta-feira (30), poderá não ser indiciado criminalmente, segundo a Polícia Civil do Pará, que já está na fase de ouvir as testemunhas do caso.

Leandro, que recebeu alta médica do Hospital Metropolitano no início da tarde desta segunda-feira (30), já foi ouvido pelo delegado responsável pelo caso. De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam, na tentativa de esclarecer todos os fatos que culminaram com a tragédia.

Já o motorista do Ford Ka prata, Allan Rocha, que, após uma suposta confusão por causa de poluição sonora durante um evento no Portal da Amazônia, teria iniciado uma espécie de perseguição contra o carro onde Leandro estava com a sua família, teve prisão preventiva decretada pela Justiça do Pará.

Allan, que segue internado no Hospital Metropolitano, será preso assim que sair da unidade hospitalar e responderá pelo crime de duplo homicídio doloso, ou seja, quando há a intenção de matar.