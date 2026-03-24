Motorista por aplicativo é morto a tiros no bairro do Benguí, em Belém

Erick Patrick Rodrigues Reis, de 34 anos, foi morto a tiros na passagem São Bento, no bairro do Benguí, em Belém, na madrugada desta terça-feira (24). De acordo com as informações iniciais, a vítima trabalhava como motorista de carro por aplicativo quando o crime ocorreu. Não há detalhes sobre os assassinos.

O caso foi registrado em uma área com acesso pela avenida Padre Bruno Sechi. De acordo com informações policiais, a vítima estava no banco do motorista de um carro modelo Hyundai HB20, de cor cinza. O veículo colidiu com a parede de um estabelecimento na rua São Clemente, após a vítima ser atingida por disparo de arma de fogo quando trafegava pela rua São Bento.

Não há detalhes sobre as circunstâncias do crime, qual a motivação ou quem são os autores. Testemunhas relataram que a vítima costumava trabalhar como motorista por aplicativo. Ele estava sozinho no momento em que foi atingido e morreu na hora. Moradores do local acionaram a Polícia Militar para informar sobre o acidente e, quando os agentes chegaram ao local, constataram que se tratava de um homicídio.

A Polícia Civil foi até a cena do crime e coletou informações para esclarecer o crime. Não há detalhes se algum objeto da vítima foi levado no momento do baleamento. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.