Motorista perde o controle e carro cai em canal no bairro de Canudos, em Belém

Nesta segunda-feira (15), uma motorista perdeu o controle e caiu com um veículo dentro do canal da avenida Cipriano Santos, no bairro de Canudos, em Belém. O acidente aconteceu entre as passagens Francisco Xavier e Eduardo.

Segundo moradores das proximidades, tudo ocorreu por volta das 10h15 da manhã e apenas a condutora do veículo estava dentro do carro, um Fiat moldelo Ford Ka, de cor branca, no momento do acidente.

Uma testemunha, que preferiu não se identificada, relatou que a mulher estava nervosa e disse não saber o que ocorreu para perder o controle do veículo. Até o início da tarde, o carro ainda não havia sido retirado do canal.

Apesar do susto, ninguem ficou ferido.