Motorista perde o controle e carreta transportando gás de cozinha tomba na PA-160

De acordo com testemunhas, uma carreta com carregamento de botijões de gás de cozinha, de 13 kg, tombou na PA-160, rodovia federal que perpassa a região sudeste do estado, atendendo aos municípios de Parauapebas, Canaã dos Carajás, Curionópolis e Xinguara, até se conectar com a BR-155. Com informações do site Ze Dudu.

O acidente aconteceu, nesta quinta-feira (16), entre Parauapebas e Canaã dos Carajás. Populares informaram que o motorista da carreta, que não teve o nome divulgado, sofreu ferimentos leves. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Parauapebas.

O veículo de grande porte caído nas margens da rodovia chamava a atenção à distância. Segundo informações, chovia na hora do acidente. Especula-se que o motorista teria perdido o controle da carreta por causa da pista molhada. O veículo saiu da pista e virou em razão do grande peso da carga.

Alguns botijões ficaram espalhados às margens da pista, mas não se tem informações de roubos da mercadoria ou tentativa de saque à carreta.