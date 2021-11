Motorista perde o controle de caminhonete, cai em lagoa e quebra vidro para sair do veículo

Um motorista perdeu o controlole de uma caminhonete e caiu em uma lagoa na tarde de sexta-feira (26), no quilômetro 170 da estrada que liga Itaituba a Jacareacanga, no sudoeste do Pará. O acidente ocorreu depois que uma peça do veículo quebrou. O motorista, então, perdeu a direção do veículo, caiu na água e precisou quebrar o vidro do carro para não se afogar. As informações são do Giro Portal.

O motorista vinha do município de Jacareacanga no sentido Itaituba e parou no quilômetro 180. No local, ele reparou que a barra da direção estava com defeito. Mas, mesmo assim, seguiu viagem. Cerca de 10 quilômetros depois, ao descer uma ladeira, o veículo bateu em um buraco e a barra de direção quebrou, caindo em uma lagoa que fica ao lado da estrada, por volta de 18h30.

Depois que a caminhonete caiu na água, o motorista conseguiu quebrar o vidro do veículo e sair, ficando apenas com escoriações pelo corpo. Um amigo do condutor que vinha em um carro logo atrás conseguiu avisar do acidente e pedir ajuda para outras pessoas. Uma carreta foi até o local e puxou para fora da água a caminhonete, que ficou bastante danificada. O motorista seguiu viagem para Itaituba em outro veículo da mesma empresa.