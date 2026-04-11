Motorista perde controle do carro atingido por trem na área rural de Parauapebas

O motorista identificado somente pelo prenome de Raimundo, perdeu o controlo do HB20 branco, que ele dirigia, por volta das 4h, deste sábado (11), e o veículo acabou sobre os trilhos da Estrada de Ferro Carajás, na região da Palmares 2, zona rural de Parauapebas (PA), em área pertencente à companhia Vale. Em nota, a Polícia Civil informou ao Grupo Liberal, no sábado (11), que o acidente não provocou vítimas e foi registrado na Delegacia do município como um caso fortuito, ou seja, um evento imprevisível.

“A Polícia Civil informa que o caso foi registrado na Seccional de Parauapebas como acidente fortuito, ou seja, um fato atípico que não gera investigação. Houve apenas danos materiais, sem registro de feridos”, diz a nota da PC.

Na Delegacia, Raimundo relatou que o HB20 ficou preso aos trilhos da ferrovia e ele acionou o pisca-alerta na tentativa de chamar a atenção para a situação de risco, o que não adiantou. Logo após o ocorrido, o trem com vagões colidiu com o carro dele. A batida abrupta danificou bastante o HB20, que foi arrastado por alguns metros sobre os trilhos.

O carro ficou mais prejudicado na lateral atingida pelo trem. A lataria amassou por completo e os vidros estouraram com a força da colisão. Raimundo assumiu os prejuízos materiais do automóvel, pois, segundo o apurado, o comboio ferroviário não teve responsabilidade pela colisão, já que o local é sinalizado, e alerta para a passagem de trens.

Até então não foram esclarecidas as circunstâncias do acidente, especula-se causas como a imprudência e até mesmo falha mecânica.