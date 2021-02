Motorista morre após veículo cair de ponte no sudoeste do Pará

Um motorista morreu após o veículo que ele conduzia cair de uma ponte na BR-230, a Rodovia Transamazônica, na noite desta terça-feira (23). O acidente ocorreu no quilômetro 50 da via federal, entre os municípios de Itaituba e Jacareacanga, no sudoeste do Pará. O condutor foi identificado como Kevyn Aladyan, cuja idade é desconhecida.

Segundo relatos de testemunhas, o jovem seguia em uma caminhonete, modelo S-10, quando perdeu o eixo da ponte de madeira e caiu em um igarapé. O veículo chegou a ficar parcialmente submerso e populares tentaram retirar o rapaz com vida de dentro do veículo, mas Kevyn já havia morrido por conta do acidente.

A fatalidade chegou a ser registrada por alguns vídeos que circularam em aplicativos de mensagens instantâneas. Ele estava sozinho no veículo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) seguiu até o local e constatou o óbito. O corpo do rapaz foi removido para o necrotério do Hospital Municipal de Jacareacanga (HMJ).

Trecho é arriscado para condutores

O perímetro da ponte localizada no quilômetro 50 é considerado de risco extremo. Foi neste local que, em janeiro deste ano, a queda de um carro resultou em três mortos: a do ex-prefeito de Jacareacanga, Raulien de Oliveira Queiroz, e de mais duas pessoas.

Na ocasião, relatos de testemunhas indicam que os três seguiam em uma caçamba que teria perdido o freio na descida de uma ladeira que desemboca na ponte. O veículo caiu e os três tripulantes ficaram presos nas ferragens, em situação de difícil resgate. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram no local.