Motorista morre após sofrer infarto e bater o carro em rodovia do Pará

Um motorista teria sofrido um infarto, na tarde de terça-feira (28), enquanto trafegava pela rodovia PA-112, na estrada de Montenegro, na Ponte do Mocajuba no Pará. Por alguns momentos, o veículo que ele conduzia ficou desgovernado e, em seguida, colidiu contra uma mureta. O condutor veio a óbito.

De acordo com apuração da página @ricardorocha.zapinhumas, a vítima foi identificada como Francisco Lima Filho e era maranhense, mas morava em Bragança.

A tragédia foi registrada em vídeo por um condutor que seguia atrás do veículo de Francisco Filho. Nas imagens, é possível ver que o carro segue um bom trecho em cima da faixa que divide os dois sentidos da rodovia. Em alguns momentos, ele chega a entrar na contramão. Quando começa a entrar no trecho da ponte do Mocajuba, o carro começa a puxar para a direita e bate contra a mureta.

Segundo a página de informações, o corpo de Francisco Filho foi removido para perícia em Castanhal e a Polícia Civil vai investigar o caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou nota às autoridades competentes. A Polícia Civil do Pará respondeu negando o registro do caso: "A Polícia Civil informa que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área". Já Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA) confirmou a morte e o encaminhamento do corpo da vítima aos familiares: “A Polícia Científica do Pará informa que o corpo de Francisco Lima Filho foi periciado e liberado para a família na noite de ontem (28)”.