Motorista morre ao colidir com prédio comercial em Castanhal

Um motorista, identificado como Gilberto Anderson Gomes Saliba, de 34 anos, morreu em um acidente de trânsito ao colidir com um prédio comercial na BR-316, nas primeiras horas desta terça-feira (15), em Castanhal, nordeste do Pará. Com informações de Correio do Norte.

Gilberto era motorista de carreta e estava em um carro de passeio, indo buscar seu veículo de trabalho para fazer uma viagem quando perdeu o controle e colidiu com o prédio da Auto Equipadora Brasil.

Gilberto Anderson Gomes Saliba morreu a caminho do trabalho. (Reprodução / Redes Sociais)

Ele chegou a ser socorrido e foi encaminhado ao Hospital Metropolitano em Ananindeua, porém, não resistiu e evoluiu a óbito.

Gilberto era primo do vereador de Castalhal, Diego Saliba, que publicou, em sua rede social, uma mensagem de lamento pela morte do parente, comentando que "a vida é um sopro".

VEJA MAIS

Nas redes sociais, amigos e conhecidos da vítima lamentam a perda e desconfiam que ele tenha sofrido um mal súbito. A redação integrada de O Liberal solicita maiores informações junto aos órgãos responsáveis para esclarecer detalhes do acidente.