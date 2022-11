Acidente: carro colide com árvore no bairro Nazaré e motorista consegue sair das ferragens

Um carro colidiu com uma árvore, na avenida Governador José Malcher com a travessa Dom Romualdo de Seixas, em Belém, no início da manhã desta terça-feira de feriado (15). A motorista, identificada como Syrlei de Souza Pena, de 38 anos, ficou ferida. Ela chegou a ficar presa no veículo, que ficou com a dianteira destruída. No entanto, saiu por conta própria e foi para um hospital particular.

O sargento Edson Maia, do 1º Comando de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, explicou que foram acionados para resgatar a motorista das ferragens do veículo. Porém, quando chegaram, viram que ela já havia saído e resgatada por uma ambulância. Ele informou que Syrlei estava sozinha no carro não houve outras pessoas atingidas no acidente.

O veículo ficou com a frente destruída após a colisão com uma árvore (Fabyo Cruz / O Liberal)

"Fizemos o isolamento da área para vistoriar se havia vazamento de combustível e cortar os fios da bateria, para evitar ignições e incêndio. Depois foi ajudar a Semob (Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém) a remover o veículo da pista e liberar o trânsito", explicou o militar.

No local do acidente, familiares de Syrlei acompanhavam a remoção do veículo e prestavam mais informações às autoridades. À Redação Integrada de O Liberal, a família da moça se limitou a dizer que ela havia saído para comprar medicamentos, mas não explicou para qual doença e se o que ela sentia poderia ter a ver com o acidente.