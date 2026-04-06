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Motorista foge após atropelar família indígena em Tucumã

O caso está sendo investigado, e buscas são realizadas para identificar e localizar o condutor responsável pelo atropelamento

O Liberal
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Motorista foge após atropelar família indígena em Tucumã. (Reprodução/ redes sociais)

Um casal indígena da etnia Kayapó, ambos de 41 anos, e uma criança de apenas um ano ficaram feridos após serem atropelados por um carro no município de Tucumã, no sudeste do estado. O acidente ocorreu no último sábado (4), na Avenida Brasil.

De acordo com informações preliminares, a família estava em uma motocicleta quando foi atingida por um veículo. Imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento da colisão: o carro trafegava pela via, chega a ultrapassar outra motocicleta e atinge em cheio o veículo onde estavam as vítimas. Com o impacto, os três ocupantes são arremessados. Nenhum deles utilizava capacete.

Após o acidente, o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Populares que presenciaram a cena acionaram a Polícia Militar, que realizava policiamento ostensivo na região.

Uma ambulância do hospital municipal realizou o atendimento pré-hospitalar ainda no local e encaminhou as vítimas para a unidade de saúde. Segundo a Polícia Militar, apesar da gravidade do impacto, os ferimentos não foram fatais. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas.

O caso está sendo investigado, e buscas são realizadas para identificar e localizar o condutor responsável pelo atropelamento.

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