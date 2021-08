Motorista embriagada atropela duas pessoas e mata uma, no interior do Pará

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após terem sido atropeladas por um carro de passeio no município de Vigia, nordeste do Pará, nas primeiras horas da manhã deste domingo (22). De acordo com informações da polícia, a mulher que causou o acidente, identificada apenas pelo prenome Thayane, estava totalmente embriagada e havia acabado de sair de um bar. Ela foi presa em flagrante e encaminhada para a delegacia.

Testemunhas relataram que o acidente aconteceu por volta das 6h. As duas vítimas estavam próximo ao ginásio de esporte Atenas Paraense, na avenida Dr. Marcionilo Alves, quando foram surpreendidas pelo veículo descontrolado, que as atingiu em cheio. Um homem de 22 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu no local, antes da chegada do socorro.

Já a outra vítima ficou ferida, foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o hospital. Não há informações sobre o seu estado de saúde. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado e fez a remoção do corpo da vítima fatal para o Instituto Médico Legal (IML).

O carro que atropelou as vítimas ficou bastante destruído, com a parte frontal danificada e o pára-brisas quebrado. Familiares do rapaz que morreu estiveram no local do acidente, muito abalados. Ainda segundo a polícia, Thayane é proprietária de uma ótica em Vigia, e é natural de Santo Antônio do Tauá, nordeste paraense.

Familiares da vítima fatal ficaram bastante abalados no local do acidente (Reprodução)

Um morador do município, que presenciou o acidente, contou que é comum ver pessoas saírem de bares da cidade dirigindo sob efeito de álcool. "Inclusive, esse bar foi inaugurado há pouco tempo, e já virou o novo 'point'. As pessoas saem de lá cinco, seis horas da manhã totalmente embriagadas, mesmo com pandemia, e as autoridades nada fazem a respeito", afirmou.

Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou um procedimento para apurar o homicídio culposo ocasionado por um crime de trânsito na madrugada deste domingo (22). "A condutora do veículo foi detida pela Polícia Militar e conduzida à unidade policial, onde foi autuada em flagrante delito. O caso segue sendo investigado", finalizou.

Já a PM informou que equipes da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM), foram acionadas para verificar uma ocorrência de acidente com vítima fatal em Vigia. Os policiais foram até o local do acidente e realizaram o isolamento. "Uma outra equipe da unidade conduziu a motorista do veículo envolvido no acidente até a Delegacia de Polícia Civil do município, para a realização dos procedimentos necessários", concluiu a corporação.