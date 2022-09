Motorista é baleado durante assalto em Ananindeua após dizer que não tinha dinheiro

Um motorista de aplicativo foi baleado, na noite de quarta-feira (21), após ter sido vítima de um assalto, no trecho da avenida Independência no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, na região Metropolitana de Belém. O suspeito teria disparado na boca do trabalhador, após ele dizer que não tinha dinheiro para dar para o criminoso.

VEJA MAIS

A vítima foi socorrida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência e seu quadro é estável, segundo informações do Centro Integrado de Operações (Ciop) da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Segup).

Guarnições do 6º Batalhão de Polícia Militar tentar localizar o envolvido.

Matéria em atualização.