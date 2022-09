Cobrador de van morre após ser baleado em assalto na Rodovia Augusto Montenegro, em Icoaraci

Um cobrador de van, que não teve o nome identificado, foi morto na tarde desta quarta-feira (15) durante uma tentativa de assalto na rodovia Augusto Montenegro, em Icoaraci, distrito de Belém. Segundo a Polícia Militar, um homem anunciou um assalto e efetuou um disparo contra a vítima, que não resistiu e morreu. De acordo com o 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), buscas estão sendo realizadas para encontrar o criminoso.

Leia a nota da PM na íntegra:

“A Polícia Militar informa que na tarde desta quarta-feira (21), equipes do 10º BPM foram acionadas para verificar a informação de que um homem havia dado entrada na UPA de Icoaraci vítima de baleamento. No local, os agentes foram informados que a vítima trabalhava como cobrador de uma van, quando um homem anunciou um assalto e efetuou um disparo contra a vítima, que não resistiu e morreu. Equipes do 10º BPM realizam buscas para tentar prender o suspeito, contudo, ele ainda não foi localizado”.

Trabalhadores do transporte alternativo realizam protesto

Um grupo de manifestantes realizou um protesto na tarde desta quarta-feira (21), em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Icoaraci, em Belém, na rodovia Augusto Montenegro. O ato deixou o trânsito lento na via. Imagens compartilhadas nas redes sociais apontam para um suposto protesto de trabalhadores de transporte alternativo, após o cobrador da van ter sido baleado em um assalto.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou por meio de nota que as duas pistas da “avenida augusto Montenegro, no trecho próximo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, ficaram interditadas na tarde desta quarta-feira, 21, por causa de um protesto”. De acordo com o comunidado, “agentes da Semob deram apoio no local, onde atuaram na organização e orientação do trânsito. Os manifestantes dispersaram por volta das 16h e a via está liberada ao tráfego de veículos”.