Motorista é assaltado enquanto calibrava pneu, no bairro de Nazaré, em Belém

Imagens das câmeras de segurança de um posto de gasolina, localizado na avenida Gentil Bittencourt com Alcindo Cacela, no bairro de Nazaré, mostram o momento em que um motorista foi assaltado enquanto calibrava os pneus do carro. Um homem, vestido de calça cinza e camisa preta se aproxima, puxa a arma da cintura e leva o cordão da vítima. Em seguida, ele sai correndo e foge com o seu comparsa, que o aguardava em uma motocicleta mais à frente. Toda a ação ocorreu pouco antes das 9h da manhã, porém só foi divulgada e ganhou repercussão nesta quarta-feira (9), nas redes sociais.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito e apura o caso. Qualquer informação que auxilie na elucidação do crime pode ser repassada pelo disque denúncia 181. O sigilo é garantido. A Polícia Militar do Pará ainda não retornou contato com a reportagem.