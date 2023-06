Motorista é arremessado para baixo de carreta na colisão entre duas motos, em Belém

Uma colisão entre duas motos deixou pelo menos uma pessoa ferida, no início da tarde desta sexta-feira (2), na avenida Arthur Bernardes, no bairro Val-de-Cans, em Belém, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Belém. Com a batida, a vítima, que pilotava um dos veículos envolvidos no acidente, foi arremessada para baixo de uma carreta.

VEJA MAIS

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a uma unidade de saúde.

Testemunhas informaram que o trânsito chegou a ficar interditado na área e o acesso ao aeroporto pela Arthur Bernardes chegou a ser bloqueado. No final da tarde de hoje, o trânsito já estava normalizado.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) esteve no local e registrou a ocorrência.