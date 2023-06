Motorista sobe em alta velocidade rampa de caminhão guincho e 'voa' mais de 30 metros

Um vídeo chocante que mostra um grave acidente no estado da Georgia, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais, nesta semana. Nas imagens, um carro "voa" mais de 30 metros após subir em alta velocidade na rampa de um caminhão guincho que estava parado na estrada para atender a uma outra ocorrência. A motorista do veículo Nissan - identificada no relatório como uma mulher de Tallahassee nascida em 2001 - ficou gravemente ferida e foi hospitalizada. Não há mais informações sobre sua condição de saúde.

No local do acidente, o limite de velocidade é de 100 km/h. A gravação do momento do acidente foi feita por uma câmera corporal de um dos agentes que estava no local. A colisão causou danos nos dois veículos.

Apesar da colisão ter acontecido no dia 24 de maio, a filmagem só foi divulgada nesta quarta-feira (31). Ainda não há detalhes sobre o que causou o acidente.