Motorista de ônibus que atropelou estudante vai responder por homicídio culposo

O motorista de ônibus que atropelou e ocasionou a morte do jovem estudante Kaíque de Souza Pinheiro no último dia 30 de setembro, foi indiciado pela Polícia Civil nesta quarta-feira (25), por homicídio culposo em veículo automotor, com a agravante de o acidente ter ocorrido em uma faixa de pedestre.

O incidente aconteceu quando Kaique, que era aluno do 1° ano do Ensino Médio do Colégio Santa Rosa, foi atropelado ao tentar embarcar no coletivo da linha Pedreira / Condor, no cruzamento da Travessa dos Apinagés com a Rua dos Tamoios, no bairro Batista Campos, em Belém.

A investigação da PC revelou que, no momento do atropelamento, o jovem acenava para o motorista antes de cruzar a frente do ônibus, que estava com a porta aberta durante a curva. Segundo a Polícia Civil, esses elementos, captados por câmeras de monitoramento das proximidades, foram determinantes para o indiciamento do motorista.

Kaique foi parar embaixo do coletivo. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia do acidente.

A Polícia Civil concluiu o inquérito, que agora está sob análise da Justiça, informou a instituição.