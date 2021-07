Motorista de ônibus morre em colisão com carreta na BR-010, em Paragominas

Um grave acidente de trânsito, envolvendo um ônibus interestadual e uma carreta, deixou uma pessoa morta na rodovia BR-010, a Belém-Brasília, no começo da manhã desta quarta-feira, 07, em Paragominas, sudeste do Pará. O caso foi por volta das 5h30, em frente a um posto de combustíveis. O motorista do coletivo ficou preso nas ferragens e não resistiu, morrendo no local.

Segundo informações repassadas pelas autoridades locais, o ônibus vinha de Ulianópolis e seguia para Paragominas quando colidiu na traseira da carreta, no posto do bairro Nagibão, km-161 da rodovia federal. O 1º Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) dos Bombeiros foi ao local para fazer os primeiros atendimentos, realizando o trabalho de desencarceramento no metal retorcido para resgatar as vítimas. Além do motorista, que ficou preso nas ferragens, muitas outras pessoas ficaram feridas.

Ainda segundo o GPA, cerca de 20 passageiros estavam no ônibus. Destes, dois estavam gravemente feridos e outro quatros tiveram ferimentos leves. Todos foram socorridos e levados ao Hospital Regional Público do Leste do Pará.

O Núcleo avançado de Paragominas do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves confirmou a morte do condutor, que ainda não teve o nome divulgado. O 19º Batalhão de Polícia Militar (19º BPM) segue no local, bem como a Polícia Rodoviária Federal (PRF), para apurar as causas do acidente.