Motorista de carreta fica preso às ferragens após acidente, em Cachoeira da Serra

Um motorista de uma carreta, que foi identificado pelo nome de Maurício de Lima Mendes, se envolveu em um acidente de trânsito após o veículo que ele conduzia tombar na BR 163, que faz parte do município de Cachoeira da Serra, sudoeste do Pará. O caso ocorreu na manhã de domingo (4), no KM 101, e Maurício ficou preso às ferragens.

Conforme o repassado pela Polícia Militar, a carreta transportava uma grande carga de soja. Ainda não há mais informações sobre o que teria ocorrido para ocasionar o tombamento do veículo de grande porte. Populares foram os responsáveis por acionarem a PM, que chegou ao local por volta de 10h30 e constatou que Maurício estava preso na cabine da carreta. Uma ambulância também foi chamada para realizar a remoção do condutor, que ainda estava consciente.

Os PMs auxiliaram no isolamento da via, para que os socorristas conseguissem retirar o motorista, sem que gerasse transtornos no fluxo de veículos no trânsito. Dessa maneira, com o apoio da PM, socorristas e alguns outros carreteiros que passavam pela via, Maurício foi retirado das ferragens da carreta e foi encaminhado para o Hospital do município de Castelo dos Sonhos, unidade de saúde mais próxima ao local do acidente.