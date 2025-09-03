Motorista de caminhão morre em acidente na PA-150, em Tailândia

O condutor de uma carreta morreu em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (3), em Tailândia, nordeste do Pará. A vítima, identificada como Jhon Warley Camargo de Souza, de 28 anos, não resistiu aos ferimentos após o veículo de grande porte tombar na PA-150, entre a vila Auí-Açu e o distrito de Palmares.

Segundo as informações iniciais, a carreta conduzida por Jhon Warley transportava brita pela rodovia quando se envolveu no acidente. O homem estava sozinho na cabine do veículo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o veículo tombado na via e agentes de trânsito no local realizando o isolamento da área. Uma pessoa que aparece no vídeo relata que o motorista supostamente teria batido a cabeça no momento do acidente.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para tentar realizar o socorro da vítima, mas somente constataram a morte. O Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) também esteve no local. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas e estão sendo apuradas pelas autoridades.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.