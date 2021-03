Motorista de aplicativo é vítima de assaltantes e acaba com faca cravada no pescoço

Um motorista de aplicativo foi feito refém por assaltantes na tarde desta sexta-feira (5). Ele aceitou uma corrida sem saber que estava transportando dois bandidos. Depois de anunciarem o assalto, quando seguiam pela avenida Perimetral, no bairro da Terra Firme, eles toparam com uma blitz, mas os criminosos deram ordem para que ele não parasse.

Vendo que ali seria a chance de sinalizar o que estava acontecendo no interior do veículo, o motorista tentou chamar a atenção dos policiais e dos agentes de trânsito e, nesse momento, foi golpeado no pescoço por um dos bandidos, antes que eles saíssem em fuga.

A faca usada no crime ficou encravada no pescoço da vítima, que ainda conseguiu chegar até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Terra Firme andando para receber os primeiros socorros. De acordo com as últimas informações, ele passou por exames e foi submetido a uma cirurgia.