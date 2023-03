Motorista de aplicativo é preso após estuprar adolescente no Rio de Janeiro

Em Itaguaí, região Metropolitana do Rio de Janeiro, uma adolescente de 15 anos foi estuprada por um motorista de aplicativo ao voltar do shopping com dois amigos e, após o abuso, a menina foi deixada no destino solicitado pelo aplicativo. O crime aconteceu no dia 10 de fevereiro e Kaique Vinícius de Oliveira Gomes, de 27 anos, foi preso nesta quinta-feira (9), pela Polícia Civil do RJ.

O abusador teria deixado, na primeira corrida, a adolescente com seus dois amigos no shopping. Na viagem de volta, aceitou os mesmos passageiros, e, dessa vez, os amigos da menina desceram primeiro, deixando a vítima sozinha com o agressor.

A caminho da casa da jovem, Kaique perguntou se um dos colegas seria o namorado da vítima. O abusador também insistiu em conversar com a menina, fazendo elogios e dizendo que ela era “seu tipo”. A adolescente tentou escapar, mas a porta do carro estava trancada.

“Eu tô me tremendo muito. Perto da rua de casa, ele acelerou, me levou para uma praça e fez um monte de coisas”, disse a jovem em áudio enviado para os amigos.

De acordo com a polícia, Kaique dirigiu o carro até uma rua escura próximo à casa dela e a abusou. Depois, deixou a menina em casa como se nada tivesse acontecido e ainda cobrou o valor da corrida.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)