Motorista de aplicativo é morto durante corrida em Bragança

Na noite da última terça-feira, 10, Alisson Barros do Nascimento, de 37 anos, foi morto a tiros em um caso ainda envolto em mistério em Bragança, município no litoral nordeste do Pará. O homem era motorista de aplicativo e saiu para fazer uma corrida, mas foi morto pelos passageiros.

Conforme relatado pelo 33º Batalhão de Polícia Militar (BPM), era por volta de 23h quando a instituição foi informada por populares que na rodovia PA-458, em frente ao prédio da Secretaria de Infraestrutura do município, havia ocorrido um homicídio. Chegando ao local, os PMs encontraram o homem sem vida, caído no banco da frente de um carro com sangue escorrendo de ferimentos de arma de fogo em sua cabeça. Alisson estava no banco do motorista de seu carro cinza, modelo Volkswagen Fox quando foi encontrado pelos policiais.

Ainda de acordo com algumas testemunhas que falaram com a PM, duas pessoas, sendo um homem e uma mulher, foram vistas seriam as responsáveis pelo assassinato. Eles estavam dentro do carro com Alisson e, após efetuarem alguns disparos, saíram correndo em direção a avenida Almir Gabriel, apanhando uma motocicleta que estava próximo da escola Zacarias Corrêa, veículo que foi usado na fuga dos criminosos.

Segundo a família do homem que foi morto, Allison foi motorista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) por muitos anos, mas atualmente estava trabalhando como e motorista de aplicativo de transporte de passageiros, fazendo algumas corridas entre cidades de interior. Na noite que foi morto, ele estava em uma lanchonete em Bragança com a mulher e o filho, quando ligaram solicitando uma corrida. Ele foi, mas não voltou com vida.

A família acredita que o passageiro era um assaltante e Alisson pode ter reagido a uma tentativa de roubo armado ou se negado a ser usado como motorista de fuga de um assalto. A Polícia Civil está investigando o caso.