Motorista de aplicativo é morto com cinco tiros após assalto, em Belém

Um motorista de aplicativo foi vítima do crime de latrocínio, na noite de quarta-feira (23), em Belém. O roubo que resultou em morte ocorreu nas travessas Caripunas com a Dr. Moraes, no bairro da Cremação. Fred Weyler de Oliveira Santos, de 45 anos, ainda foi levado para a UPA do Jurunas, mas não resistiu.

Segundo as primeiras informações, por volta das 19 horas ele teve seu veículo roubado - um Chevrolet/Onix, de placas QQK3329/MG. Ele levava três pessoas para a Seccional de São Brás. Dois homens e uma mulher iriam resolver um desentendimento sobre a venda de um veículo do amigo de Fred, pois não estavam se entendendo na negociação.

Em determinado momento, ele sofreu uma tentativa de assalto dentro do próprio veículo. Ainda conforme essa versão, Fred conseguiu descer do carro e procurou se proteger dentro de um bar às proximidades. Um dos homens que estava no interior do carro desceu atrás e os dois travaram luta corporal.

Em seguida, o segundo desconhecido desceu do carro e atirou cinco vezes no peito da vítima, roubando o veículo do motorista. Fred foi socorrido e levado para a UPA do bairro do Jurunas, onde foi constatada a morte dele. Depois, o veículo foi encontrado na Cidade Nova VII, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. A Polícia Civil investiga o latrocínio.