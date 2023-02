Motorista de aplicativo é flagrado utilizando giroflex irregularmente na pista do BRT, em Belém

Um motorista de aplicativo foi flagrado utilizando giroflex - equipamento utilizado por veículos de segurança ou de resgate para pedir passagem a outros automóveis - por uma equipe da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) na tarde de terça-feira (15) na pista expressa do BRT, na capital paraense. OO condutor abordado dirigia um Ford KA vermelho e foi autuado pela Semob por utilizar o equipamento sem a devida permissão.

Com base no que prevê o artigo 184, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que classifica a multa por circulação em faixa exclusiva de transporte coletivo de passageiros como gravíssima. O valor estipulado para quem for pego trafegando na via expressa é de R$ 293,47, além de sete pontos na carteira.

Também é vedada a utilização da via expressa a ciclistas, pedestres ou condutores de veículos particulares (carro e moto). Ainda segundo a nota, a única exceção para utilização da faixa reservada ao BRT - também prevista no CTB, artigo 29, inciso VII - é para circulação de veículos do sistema de segurança pública e de ambulâncias.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Semob e aguarda retorno.

Segundo caso

No dia 22 de agosto do ano passado, um condutor também foi flagrado fazendo uso irregular de um giroflex acoplado ao veículo enquanto trafegava pela faixa exclusiva do BRT da Almirante Barroso, à altura da avenida Júlio César, no bairro do Marco.