Motorista de aplicativo é feito refém em Canudos; dois homens foram presos

Na madrugada deste domingo (17), o motorista de aplicativo Márcio Ferreira foi feito refém por homens que empreendiam fuga pela Travessa Juvenal Cordeiro, entre as ruas Silva Rosado e Roso Dani, no bairro de Canudos, em Belém. Segundo informações do 20º Batalhão da Polícia Militar, dois assaltantes fugiram e outros dois se renderam após negociação e foram encaminhados para Seccional de São Brás.

A crise começou quando a guarnição, que fazia rondas na área, observou um veículo em situação suspeita, o qual, ao perceber a aproximação da polícia, começou a acelerar. Pouco depois, ao parar no meio no cruzamento da Travessa Juvenal Cordeiro com a rua Roso Danin, dois homens desceram do carro e dispararam contra os policiais.

Segundo o boletim, um dos policiais presentes revidou os disparos, que não chegou a atingir os assaltantes, os quais fugiram logo em seguida. Entretanto, outros dois homens, que ainda estavam dentro do carro, fizeram de refém o motorista de aplicativo Márcio Ferreira, momento a partir do qual começaram as negociações com apoio da equipe de Rondas Ostensivas Táticas (Rotam) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Em seguida, os assaltantes identificados como Adrian da Silva Souza e Bruno de Jesus da Silva Castro se renderam e foram presos em flagrante, encaminhados para a Seccional de São Brás. A ação apreendeu um revólver calibre 38, uma faca, dois celulares, seis munições e R$60.