Motorista de aplicativo é feito refém e tem veículo usado em roubos, em Castanhal

Um motorista de aplicativo foi feito de refém e teve o carro usado por criminosos para cometer assaltos na cidade de Castanhal, no nordeste do Pará, na noite de quarta-feira (6). Conforme informações policiais, a vítima foi chamada para uma corrida no bairro do Apeú, mas chegando no local de embarque do passageiro se deparou com dois homens armados que anunciaram o crime.

Segundo o que foi relatado pela vítima, tudo ocorreu por volta de 21h. No app constava que a corrida havia sido solicitada por uma mulher. Mas assim que chegou no local e os homens entraram no carro, a vítima foi colocada no porta-malas como refém. Segundo a polícia, enquanto o motorista estava preso, os suspeitos utilizaram o carro para realizar vários roubos pela área.

Horas mais tarde, por volta de 2h30 da madrugada desta quinta-feira (7), os dois suspeitos deixaram o motorista de app no ramal do São Raimundo. Além disso, a dupla de assaltantes ainda levou o veículo e o aparelho celular da vítima. A vítima pediu ajuda para moradores da área, que acionaram a guarda municipal e os agentes realizaram buscas pelo veículo, até que o encontraram abandonado no bairro do Ypê. A vítima e o carro foram encaminhados para a Delegacia de Castanhal, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.