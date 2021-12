Motorista avança preferencial e atropela motociclista em cruzamento no Pará

O motociclista Italo de Araújo Silva, de 18 anos, ficou gravemente ferido após ser atingido por um veículo em um cruzamento no município de Itaituba, no sudoeste paraense. O caso ocorreu na travessa João Pessoa com a 18ª rua, no Bom Remédio, por volta das 20h35 do último sábado (18). As informações são do Giro Portal.

A colisão foi registrada por câmeras de segurança da área, que flagraram o momento que um veículo de cor branca, que seguia no sentido do bairro São Tomé, avançou a preferencial a atingiu em cheio a motocicleta conduzida por Italo.

O pivô do acidente não prestou socorro e deixou rapidamente o local, deixando para trás parte da carenagem dianteira do carro e a vítima, no chão. O motorista não havia sido identificado pelas autoridades policias até a publicação desta matéria.

Italo trabalha como entregador da pizzaria da família. Ele sofreu fratura exposta no pé esquerdo, foi socorrido por militares do Corpo de Bombeiros e encaminhado a uma unidade hospitalar da cidade.

Informações que ajudem a localizar o motorista do veículo podem ser repassadas às autoridades policiais por meio do Disque-Denúncia 181. Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.