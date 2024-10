Motorista atropela ciclistas de Aurora do Pará na BR-316, próximo a Castanhal

Um grupo ciclistas do município de Aurora do Pará, foi atropelado por um veículo de passeio, no final da manhã desta sexta-feira (11), na BR-316, nas proximidades do posto fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), localizada no trecho que compreende ao município de São Francisco do Pará, região nordeste do estado.

Os romeiros trafegavam às margens da rodovia com destino ao Santuário Basílica de Nazaré, em Belém, quando foram atropelados por um veículo Gol azul que seguia no mesmo sentido. O condutor do carro, identificado como Evaristo Mendes Neto, foi conduzido por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e os ciclistas Tahis Ayres pinheiro, de 23 anos e Antônio José Marinho Martins, de 43 anos, que ficaram feridos, foram socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levados para a UPA 24h de Castanhal.

De acordo com comandante do 5º Batalhão de Policiamento da Polícia Militar (BPM), Tenente Coronel Gilberto Cardoso, uma equipe da PM foi a primeira a chegar no local e prestou os primeiros socorros e organizou o tráfego no local.

“O proprietário do gol fechou os ciclistas e vindo a atingi-los. Uma guarnição da PM chegou primeiramente ao local, deu todo o suporte, organizou o trânsito. Eu me desloquei imediatamente ao local já também acionando o SAMU e o Corpo de Bombeiros. O importante é que o atendimento médico pré-hospitalar chegou imediatamente e as guarnições da PM organizaram o trânsito para que não houvessem outros eventos de atropelamento em virtude de toda a aglomeração ocasionada pelo sinistro”, explicou.

Ainda segundo o comandante do 5º BMP, o trânsito foi restabelecido e a PRF reforçou o patrulhamento no trecho onde ocorreu o acidente.

“Os ciclistas tiveram algumas escoriações e foram levados para a UPA de Castanhal. Já os demais remeiros do grupo também tiveram apoio e suporte para prosseguirem até Belém”, concluiu o Tenente Coronel Gilberto Cardoso.