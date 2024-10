Romeiro de 76 anos é atropelado e morto durante peregrinação em SP

Na madrugada desta sexta-feira (11), um ciclista de 76 anos, ainda não identificado, morreu após ser atropelado por um ônibus na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Jacareí, em São Paulo. O homem estava a caminho do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida quando ocorreu o acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma testemunha relatou que o acidente ocorreu por volta das 3h30, no quilômetro 167, no sentido Rio de Janeiro. O ciclista teria perdido o controle da bicicleta, invadiu a pista e caiu, sendo então atingido pelo ônibus de turismo, que também seguia para Aparecida.

O motorista do ônibus, que estava regularizado, parou para prestar socorro à vítima e acionou a polícia. Ele realizou o teste do bafômetro, que não acusou a ingestão de álcool. A ocorrência foi registrada na delegacia da Polícia Civil de Jacareí. As autoridades continuam investigando as circunstâncias do acidente.

3ª morte registrada nesta semana

No início desta semana, quatro pessoas foram atropeladas na rodovia Presidente Dutra, resultando em duas mortes e duas pessoas feridas. Os grupos estavam a caminho do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

Os acidentes ocorreram na noite de terça-feira (8). O primeiro incidente foi registrado no trecho de Santa Isabel, onde um romeiro de 51 anos morreu após ser atropelado por um ônibus. Outras duas pessoas, de 27 anos, ficaram feridas no mesmo acidente.

Mais tarde, no trecho de Pindamonhangaba, um idoso de 65 anos, que também seguia para Aparecida, foi atropelado por outro veículo e não sobreviveu.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)